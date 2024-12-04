Генсек НАТО: 2% ВВП на оборону уже недостаточно, независимо от "фактора Трампа"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники однозначно начнут обсуждение более высоких, чем 2% ВВП, целевых показателях расходов на оборону, поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после министерской встречи НАТО в среду в Брюсселе.

Генсека спросили о том, стоит ли европейским членам НАТО "морально готовиться" к расходам на уровне 3% ВВП – цифры, которую озвучил как желаемую избранный президент США Дональд Трамп, который еще при первом президентстве критиковал Европу за недостаточные взносы в коллективную безопасность и поэтому угрожал выходом из Альянса.

Рютте в очередной раз повторил, что видит большой вклад первого президентства Трампа в том, что сейчас большинство стран Альянса уже достигли расходов на уровне 2% ВВП или больше – к чему впоследствии добавился стимул в виде полномасштабной войны России против Украины.

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"Но дело не только в Трампе. Я твердо убежден, и знаю, что такого же мнения многие союзники: 2% – это просто недостаточно. Недостаточно, если мы в долгосрочной перспективе хотим обеспечивать сдерживание на таком уровне, как сейчас.

На данный момент этого достаточно – мы можем защищаться и не должно найтись желающих нападать на нас. Но я бы хотел, чтобы так было и через 4-5 лет. Поэтому такие дебаты у нас будут", – сказал Марк Рютте.

Он отметил, что между союзниками еще будет обсуждение, каким должен быть целевой процент расходов, возможно для каждой страны нужно будет ставить отдельные цели, учитывая ее особенности и "пробелы" в возможностях.

"Но совершенно ясно, что если мы хотим сохранить сдерживание таким, как сейчас, 2% ВВП недостаточно", – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что вопрос стоит и о работе оборонпрома. "Мы производим недостаточно, по очень высокой цене, а поставки слишком медленные. ОПК нужно выводить на работу больше изменений, запускать больше производственных линий. Не может быть ситуации, что мы просто будем платить больше за то же самое", – подчеркнул генсек, добавив, что среди руководителей компаний есть это понимание.

Также Марк Рютте объяснил, какой видит цель большей поддержки со стороны стран НАТО для Украины, чтобы "изменить траекторию войны".

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