США предупредили Румынию о последствиях отказа от прозападного курса

В Госдепе США опубликовали заявление перед вторым туром президентских выборов в Румынии, в котором предупредили о рисках отказа от прозападного курса.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Как известно, во второй тур президентских выборов в Румынии вышел, в частности, антизападный кандидат Кэлин Джорджеску после сенсационной победы в первом туре.

В заявлении Госдепа США указано, что внимательно следят за выборами в Румынии, но не вмешиваются в процесс.

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В ведомстве также выразили обеспокоенность отчетом Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT) об участии России в злонамеренной киберактивности, призванной повлиять на избирательный процесс.

В Госдепе подчеркнули, что с трудом достигнутый прогресс Румынии, которая закрепилась в трансатлантическом сообществе, "не может быть возвращен назад иностранными акторами, пытающимися отвлечь внешнюю политику Румынии от ее западных альянсов".

"Любое такое изменение будет иметь серьезные негативные последствия для сотрудничества США с Румынией в сфере безопасности, а решение об ограничении иностранных инвестиций оттолкнет американские компании от дальнейшего инвестирования в Румынию", – говорится в заявлении.

В Госдепе добавили, что благодаря длительному партнерству между США и Румынией был достигнут значительный прогресс в двустороннем оборонном сотрудничестве и экономическом партнерстве, а также сделаны шаги к безвизовому режиму.

Напомним, Конституционный суд Румынии в понедельник, 2 декабря, признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный кандидат Кэлин Джорджеску.

Таким образом, 8 декабря в Румынии состоится второй тур выборов президента, где будут соревноваться Кэлин Джорджеску и Элена Ласкони.

На этой неделе Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.