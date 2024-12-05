США попередили Румунію про наслідки відмови від прозахідного курсу

У Держдепі США опублікували заяву перед другим туром президентських виборів в Румунії, у якій попередили про ризики відмови від прозахідного курсу.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, до другого туру президентських виборів у Румунії вийшов, зокрема, антизахідний кандидат Келін Джорджеску після сенсаційної перемоги у першому турі.

У заяві Держдепу США зазначено, що уважно стежать за виборами в Румунії, але не втручаються у процес.

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У відомстві також висловили стурбованість звітом Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) про участь Росії у зловмисній кіберактивності, покликаній вплинути на виборчий процес.

У Держдепі підкреслили, що важко зароблений прогрес Румунії, яка закріпилася в трансатлантичній спільноті, "не може бути повернутий назад іноземними акторами, які намагаються відвернути зовнішню політику Румунії від її західних альянсів".

"Будь-яка така зміна матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією у сфері безпеки, а рішення про обмеження іноземних інвестицій відштовхне американські компанії від подальшого інвестування в Румунію", – йдеться у заяві.

У Держдепі додали, що завдяки тривалому партнерству між США та Румунією був досягнутий значний прогрес у двосторонній оборонній співпраці та економічному партнерстві, а також зроблені кроки до безвізового режиму.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії в понеділок, 2 грудня, визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Таким чином, 8 грудня в Румунії відбудеться другий тур виборів президента, де змагатимуться Келін Джорджеску та Елена Ласконі.

Цього тижня Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.