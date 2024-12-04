Пророссийский кандидат в президенты Румынии обещает остановить помощь Украине

В среду ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что в случае победы на выборах он запретит продолжение экспорта украинского зерна через его страну и дальнейшую военную помощь Киеву.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

С тех пор как Россия напала на Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, помогала в тренировке украинских пилотов и передала Киеву батарею противовоздушной обороны Patriot.

Все это прекратится, если он победит, сказал Джорджеску.

Реклама:

"Как я мог бы на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте", – заявил он.

"Невозможно представить, что рядом с нами в центре Европы будет война, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что война в Украине должна быть немедленно прекращена", – отметил кандидат в президенты.

Напомним, Джорджеску – известный ультраправыми и антизападными взглядами – сенсационно победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав более 22% голосов.

Согласно опросу в день парламентских выборов 1 декабря, во втором туре он также побеждает сопрницу, проевропейскую кандидатку Елену Ласкони.

Читайте также: Румыния против Запада? Станет ли пророссийский популист новым президентом соседней страны,