В правительстве Молдовы рассказали о переговорах министра с "Газпромом" в России

Министр энергетики Молдовы на встрече с руководителем "Газпрома" в РФ говорил о продолжении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину и долге за газ, который Россия приписывает Молдове.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Молдовы.

Встреча молдавского министра Виктора Парликова с главой "Газпрома" Алексеем Миллером состоялась в Санкт-Петербурге. Конкретных договоренностей по поставкам газа в Молдову по действующему контракту после 1 января 2025 года пока не достигли, как и по поставкам для Приднестровья – которое не может получать российский газ иначе как через контролируемую официальными властями территорию Молдовы или через Украину.

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Также обсудили долг за поставки газа, который Россия приписывает Молдове. Кроме того, говорили о результатах первого конкурса на членов правления компании Moldovagaz (ранее руководство назначали).

Как известно, в 2024 году завершается срок соглашения Украины с "Газпромом" о транзите газа, которое Украина больше не собирается продлевать.

Молдова в связи с этим рассматривала варианты транзита российского газа через Украину какой-то другой компанией, или поставки "в обход" через Балканы по маршруту, который лишь в одном месте пересекает Одесскую область.

"Мы все знаем, что Приднестровье полностью зависит от этого газа, и если там не будет этого де-факто бесплатного газа – регион не выживет... Социально-экономический взрыв в ситуации, когда там российская армия и оружие, создает большие риски. Мы за то, чтобы сохранить поставки газа в Приднестровье и успокоить ситуацию", – комментировал ранее Парликов.

В то же время Кишинев импортирует 80% электроэнергии для подконтрольной правительству территории, и основная часть импорта – это электричество с Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которое производится от сжигания российского газа. С началом полномасштабной войны Молдова начала уменьшать свою зависимость от этого источника.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды", или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим „независимость" Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"