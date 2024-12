Представители делегаций ряда стран совершили демарш перед выступлением Лаврова в ОБСЕ

Во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ представители ряда делегаций совершили демарш и покинули зал.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления Лаврова.

На видео его демарша было заметно, что еще несколько представителей стран ОБСЕ покинули зал.

Впоследствии спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии "Европейской правде" уточнил, что перед выступлением Лаврова зал покинули представители делегаций Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

По его словам, Чехия, Польша, Латвия и Грузия совершили демарш на уровне глав МИД. Румыния и Эстония – на уровне дипломатов низшего ранга, Литва не присутствовала на заседании ОБСЕ.

📍OSCE Ministerial Council in Malta



Minister @sikorskiradek left the room after the start of the speech by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. pic.twitter.com/WyxjPJQM2I