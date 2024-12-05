В Европарламенте осудили усиление правительством Грузии репрессий против оппозиции и протестующих

Ведущие депутаты Европарламента выступили против эскалации репрессий со стороны грузинских властей против демократической оппозиции и чрезмерного применения силы против мирных протестующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Европарламента.

С заявлением, в котором осуждены действия властей Грузии, 5 декабря выступили председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер, председатель делегации в парламентском комитете ассоциации ЕС-Грузия Нил Ушаков, председатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Сергей Лагодинский и постоянный докладчик по Грузии комитета по иностранным делам Раса Юкнявичене.

"Мы осуждаем эскалацию репрессий со стороны грузинских властей против демократической оппозиции и чрезмерное применение силы против мирных протестующих.

Реклама:

Аресты оппонентов и обыски в офисах являются частью инструментария авторитарных режимов и не имеют места в стране, которая стремится к членству в ЕС", – заявили евродепутаты.

По их словам, "Грузинская мечта" несет прямую ответственность за непрекращающийся демократический откат и драматическое смещение страны с европейского пути вопреки воле подавляющего большинства народа.

"Мы призываем ЕС и его государства-члены ввести персональные санкции против всех политических лидеров "Грузинской мечты", которые несут ответственность за нарушения на выборах и дальнейшие репрессии против грузинских граждан, протестующих на улицах.

Кроме того, мы напоминаем о нашем требовании ввести целевые санкции против Бидзины Иванишвили, который несет политическую ответственность за волну репрессий и приостановление процесса европейской интеграции", – говорится в заявлении.

Также, по словам евродепутатов, Грузия нуждается в повторном проведении выборов, поскольку предыдущие были фальсифицированы.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против Иванишвили и 19 его приспешников. Он также призвал Европу и Америку действовать так же принципиально.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".