Американские партнеры во главе с послом Бринк обсудили защиту инфраструктуры с Укрэнерго

Представители НЭК "Укрэнерго" и американские партнеры во главе с послом США в Украине Бриджит Бринк обсудили вопросы защиты ключевого оборудования системы передачи электроэнергии в Украине.

Об этом Укрэнерго сообщило в Facebook, передает "Европейская правда".

Как сообщили в компании, среди вопросов, которые поднимались во время встречи с американскими партнерами и Бринк были:

как защитить ключевое оборудование системы передачи электроэнергии;

какая международная поддержка нужна Украине в этом аспекте.

Директор по инвестициям НЭК Олег Павленко рассказал, что работы по сооружению защиты энергообъектов не останавливаются. Однако защитить все от российских ракет и дронов невозможно ни физически, ни экономически, поэтому крайне важной темой остается поддержка компании в обеспечении ее способности к быстрому восстановлению.

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Фото: Facebook

По его словам, концепция компании – это защита ключевого оборудования, которое является сверхважным, дефицитным и дорогостоящим.

"Если в результате атаки повреждения получают другие элементы – мы осуществляем ремонт и восстановление. С этой целью к зиме при поддержке международных партнеров мы накопили необходимый запас разнообразного оборудования", – отметил он.

Он поблагодарил партнеров из посольства США в Украине и USAID Украина за помощь и поддержку.

Фото: Facebook

В конце ноября стало известно, что Министерство экономики Германии предоставляет еще 65 млн евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

27 ноября, на фоне повреждения объекта критической инфраструктуры в Тернопольской области, США направили в Тернополь помощь для обеспечения поставок тепла и воды для домохозяйств и важных объектов.

4 декабря сообщалось, что Дания предоставит 6 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.