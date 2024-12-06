Американські партнери на чолі з послом Брінк обговорили захист інфраструктури з Укренерго

Представники НЕК "Укренерго" та американські партнери на чолі з послом США в Україні Бріджит Брінк обговорили питання захисту ключового обладнання системи передачі електроенергії в Україні.

Про це Укренерго повідомило у Facebook, передає "Європейська правда".

Як повідомили в компанії, серед питань, які піднімалися під час зустрічі із американськими партнерами та Брінк були:

як захистити ключове обладнання системи передачі електроенергії;

яка міжнародна підтримка потрібна Україні в цьому аспекті.

Директор з інвестицій НЕК Олег Павленко розповів, що роботи зі спорудження захисту енергооб’єктів не зупиняються. Проте захистити все від російських ракет і дронів неможливо ні фізично, ні економічно, тому вкрай важливою темою лишається підтримка компанії в забезпеченні її здатності до швидкого відновлення.

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Фото: Facebook

За його словами, концепція компанії – це захист ключового устаткування, яке є надважливим, дефіцитним і дороговартісним.

"Якщо внаслідок атаки ушкоджень зазнають інші елементи – ми здійснюємо ремонт і відновлення. З цією метою до зими за підтримки міжнародних партнерів ми накопичили необхідний запас різноманітного обладнання", – зазначив він.

Він подякував партнерам з посольства США в Україні та USAID Україна за допомогу і підтримку.

Фото: Facebook

Наприкінці листопада стало відомо, що Міністерство економіки Німеччини надає ще 65 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.

27 листопада, на тлі пошкодження об’єкта критичної інфраструктури у Тернопільській області, США направили до Тернополя допомогу задля забезпечення постачання тепла та води для домогосподарств і важливих об'єктів.

4 грудня повідомляли, що Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.