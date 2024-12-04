Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це пише Урядовий портал, передає "Європейська правда".

Як зазначається, про це йшлося під час зустрічі віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністеркою у європейських справах Марією Б’єрре Хольст.

На початку зустрічі Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 млн євро буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України.

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Під час зустрічі, сторони зосередились на обговоренні питань, пов’язаних з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.

А наприкінці листопада стало відомо, що Міністерство економіки Німеччини надає ще 65 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Також 27 листопада, на тлі пошкодження об’єкта критичної інфраструктури у Тернопільській області, США направили до Тернополя допомогу задля забезпечення постачання тепла та води для домогосподарств і важливих об'єктів.