Глава Пентагона обсудил с армянским коллегой сотрудничество в сфере обороны
Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с коллегой из Армении Суреном Папикяном, во время которой, в частности, речь шла об оборонном сотрудничестве двух стран.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.
Армянский министр представил Остину подробности реформ, проводимых в Вооруженных силах страны, а также отметил приоритетные направления.
В свою очередь глава Пентагона отметил, что визит главы оборонного ведомства Армении является историческим.
Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и США в сфере обороны.
Остин подчеркнул, что США поддерживают независимость и суверенитет Армении, отметив, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться.
Он также выразил готовность США продолжать содействовать реформам ВС Армении.
На встрече также обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности.
Напомним, на этой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ.
Читайте также: Бегство из российских "объятий": как Армения начинает путь к членству в ЕС.