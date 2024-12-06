Глава Пентагона обсудил с армянским коллегой сотрудничество в сфере обороны

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с коллегой из Армении Суреном Папикяном, во время которой, в частности, речь шла об оборонном сотрудничестве двух стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

Армянский министр представил Остину подробности реформ, проводимых в Вооруженных силах страны, а также отметил приоритетные направления.

В свою очередь глава Пентагона отметил, что визит главы оборонного ведомства Армении является историческим.

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Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и США в сфере обороны.

Остин подчеркнул, что США поддерживают независимость и суверенитет Армении, отметив, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться.

Он также выразил готовность США продолжать содействовать реформам ВС Армении.

На встрече также обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности.

Напомним, на этой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

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