Премьер Армении заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для его страны возвращение в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) невозможно.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Armenpress.

Во время правительственного часа в Национальном Собрании депутат фракции "Гражданский договор" Давид Карапетян напомнил сделанное на днях заявление главы Кремля Владимира Путина, согласно которому ОДКБ не могла вмешаться в события в Нагорном Карабахе, поскольку нападения на Республику Армения не было.

Путин также отметил, что Армения поддерживает все документы, которые принимаются в рамках ОДКБ. Депутат поинтересовался, не противоречит ли это ранее сделанному заявлению о прекращении участия Армении в ОДКБ.

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"Наша позиция очень четкая: в 2021 и 2022 годах имели место территориальные посягательства и агрессия против Республики Армения. Когда произошло посягательство, мы сказали: уважаемые коллеги, та красная линия, о которой вы говорили, пересечена.

После этого они сказали: знаете, кажется, граница не была делимитирована? Тут мы сказали: в данном случае, где же проходит красная линия, покажите зону ответственности ОДКБ в Республике Армения. Они не показали. И моя реакция, которую я публично озвучил, была такой: если ОДКБ не имеет зоны ответственности в Армении и не может показать эту линию, то ОДКБ как организация не существует", – заявил Пашинян.

Что касается документов, Пашинян отметил, что Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что она не участвует в разработке документов и не вносит никаких предложений, не высказывает своего отношения к предложениям.

"Мы уже считаем себя вне ОДКБ, и пусть они принимают такие решения, какие хотят. Мы не вмешиваемся в их дела из уважения к нашим коллегам.

Но еще раз говорю, в том числе и разрыв между этими событиями и их публичным взаимным высказыванием, делает возвращение Республики Армения в ОДКБ все более трудным, если не сказать невозможным. Думаю, что здесь мы перешли точку невозврата", – подытожил Пашинян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван имеет слишком много вопросов к контролируемой РФ Организации договора коллективной безопасности и видит причины считать ее угрозой для армянской государственности.

Он также не стал исключать, что Армения возьмет курс на вступление в ЕС, если увидит реальные шансы на это.

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