Глава Пентагону обговорив з вірменським колегою співпрацю у сфері оборони

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч у Вашингтоні з колегою з Вірменії Суреном Папікяном, під час якої, зокрема, йшлося про оборонну співпрацю двох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Вірменії.

Вірменський міністр представив Остіну подробиці реформ, що проводяться у Збройних силах країни, а також наголосив на пріоритетних напрямах.

Своєю чергою глава Пентагону зазначив, що візит глави оборонного відомства Вірменії є історичним.

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Під час зустрічі були обговорені питання, що стосуються співпраці Вірменії та США у сфері оборони.

Остін підкреслив, що США підтримують незалежність і суверенітет Вірменії, наголосивши, що співпраця між двома країнами продовжує розширюватися.

Він також висловив готовність США продовжувати сприяти реформам ЗС Вірменії.

На зустрічі також обговорили питання, що стосуються міжнародної та регіональної безпеки.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.

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