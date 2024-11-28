Reuters: Разведка США считает ядерный удар РФ маловероятным после разрешения для дальнобоя

Разведка США считает, что решение Вашингтона разрешить Украине запускать американское оружие вглубь России не увеличило риск ядерной атаки со стороны РФ.

Об этом сообщили агентству Reuters пять источников, знакомых с американской разведкой, пишет "Европейская правда".

По результатам разведывательных оценок за последние семь месяцев был сделан вывод, что ядерная эскалация вряд ли станет следствием решения об ослаблении ограничений на использование Украиной американского оружия.

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Эта оценка не изменилась после того, как в этом месяце президент Джо Байден изменил позицию США в отношении дальнобойных ударов по РФ, сообщили агентству источники. "Оценки были последовательными: ATACMS не изменят ядерные расчеты России", – сказал один из помощников конгрессмена, ознакомленный с разведданными.

Запуск Россией на прошлой неделе новой баллистической ракеты также не изменил этого вывода. По мнению аналитиков, этот запуск должен был стать предупреждением Вашингтону и его европейским союзникам.

Один из пяти чиновников заявил, что, хотя Вашингтон и считает, что Россия не будет стремиться к эскалации с использованием ядерных сил, она будет пытаться дать ответ на эскалацию со стороны США. По словам одного из чиновников, запуск новой ракеты является частью этих усилий.

Собеседники отметили, что эти разведданные помогли направить часто противоречивые дебаты о том, стоит ли Вашингтону ослаблять ограничения на использование Украиной американского оружия, рискуя разозлить Путина.

Чиновники сначала сопротивлялись такому шагу, ссылаясь на опасения эскалации и неопределенность относительно реакции Путина. Президент Байден изменил свое мнение из-за вступления солдат КНДР в войну, говорят американские чиновники.

Некоторые чиновники теперь считают, что беспокойство об эскалации, включая ядерные опасения, были преувеличены. Но они подчеркивают, что общая ситуация в Украине остается опасной, и ядерная эскалация не исключена.

Способность России найти другие скрытые способы возмездия Западу также вызывает беспокойство.

Напомним, 19 ноября хозяин Кремля Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Путин также пригрозил государствам Запада ударами после того, как они позволили Украине использовать свои ракеты для поражения территории России.