Лидеры стран Балтии обсуждают поездку в Грузию, планируют пригласить Дуду

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии – Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис – обсудили возможность совместного визита в Грузию в декабре.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отметил литовский вещатель, об этом стало известно во время встречи руководителей стран в пятницу, 6 декабря.

Науседа, Ринкевичс и Карис обсудили возможность совместного визита в Грузию позже в этом месяце.

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Отмечается, что такой план также будет обсуждаться с президентом Польши Анджеем Дудой, однако конкретного решения относительно того, состоится ли такой визит лидеров стран, пока не принято.

"Да, мы также обсуждали возможность визита в Сакартвело в декабре. Эта возможность открыта, и мы обсудим ее с президентом Дудой", – отметил Науседа. Заметим, Литва официально узаконила название Сакартвело в официальных коммуникациях.

Как информировали, недавно генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообщался с оппозиционным президентом Грузии Саломе Зурабишвили и главой правительства Ираклием Кобахидзе на фоне протестов против заморозки евроинтеграции страны.

Барсе тогда заявил, что планирует посетить страну в ближайшее время.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".