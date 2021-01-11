Литва змінила назву Грузії в офіційних документах на Сакартвело

Литва в кінці грудня офіційно узаконила назву Сакартвело і вона буде використовуватися в усіх офіційних документах.

Про це заявив голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNS.

"В даний час Сакартвело вже є офіційною назвою", - заявив Антанайтіс.

За його словами, 21 грудня минулого року комісія ухвалила рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija та вписати Sakartvelas.

"Резолюція комісії, прийнята два роки тому, визначила Сакартвело другою неофіційною назвою. Потрібен був перехідний період, щоб визначити, чи сприймає громадськість цю назву. Очевидно, що вона прижилася в суспільстві надзвичайно швидко. Це було насправді дуже несподівано", - додав Антанайтіс.

Грузія залишається, як і раніше, вживаною назвою, в публічному просторі її можна вживати.

Змінити традиційну назву попросила сама Грузія, оскільки сьогоднішню назву вважає русифікованою. Водночас нинішня версія назви має тривалу історію, а автентичну назву Сакартвело офіційно раніше не використовувала жодна держава Євросоюзу.

Уряд Грузії у свою чергу затвердив нову назву Литви у грузинській мові - Лєтува.