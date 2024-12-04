Генсек Ради Європи поспілкувався з президенткою і прем'єром Грузії, планує візит

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе поспілкувався із опозиційною президенткою і прем’єр-міністром Грузії, де тривають масові протести через зміну курсу влади щодо ЄС.

Про це повідомили на сайті Ради Європи, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Берсе наразі уважно стежить за поточними подіями в Грузії, а протягом останніх 24 годин він поспілкувався із президенткою Саломе Зурабішвілі та главою уряду Іраклієм Кобахідзе.

На тлі напруженої ситуації в країні та триваючих протистоянь Генеральний секретар висловив занепокоєння Ради Європи з приводу посилення поляризації і політичного глухого кута.

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Він також закликав усі відповідні сторони утримуватися від подальшої ескалації. Берсе наголосив на важливості розслідування повідомлень про випадки надмірного застосування сили правоохоронними органами під час демонстрацій.

Оскільки Грузія є членом Ради Європи, він також підтвердив роль організації в обміні думками з усіма зацікавленими сторонами і нагадав про зобов'язання поважати цінності і стандарти Ради Європи, включно із правом на свободу вираження поглядів і мирних зібрань.

Окрім цього, Берсе підкреслив свою рішучість продовжувати підтримувати Грузію в її європейських прагненнях і забезпечувати її демократичну безпеку. Відтак, він планує відвідати країну найближчим часом.

"Рада Європи готова і надалі підтримувати Грузію, в тому числі в рамках існуючого плану дій, який буде супроводжувати країну на її європейському шляху", – додали у заяві.

Як відомо, 28 листопада Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі прагнути до переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат жовтневих парламентських виборів.

Після того під парламентом у столиці почалися акції протесту із сутичками, які жорстко розганяють. Акції протесту проходять і в інших містах.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".