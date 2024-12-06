Лідери країн Балтії обговорюють поїздку в Грузію, планують запросити Дуду

Президенти Литви, Латвії та Естонії – Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Алар Каріс – обговорили можливість спільного візиту до Грузії у грудні.

Про це повідомив литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначив литовський мовник, про це стало відомо під час зустрічі очільників країн у п’ятницю, 6 грудня.

Науседа, Рінкевичс та Каріс обговорили можливість спільного візиту до Грузії пізніше цього місяця.

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Зазначається, що такий план також обговорюватиметься з президентом Польщі Анджеєм Дудою, однак конкретного рішення щодо того, чи відбудеться такий візит лідерів країн, поки що не прийнято.

"Так, ми також обговорювали можливість візиту до Сакартвело в грудні. Ця можливість відкрита, і ми обговоримо її з президентом Дудою", – зазначив Науседа. Зауважимо, Литва офіційно узаконила назву Сакартвело в офіційних комунікаціях.

Як інформували, нещодавно генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе поспілкувався із опозиційною президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та главою уряду Іраклієм Кобахідзе на тлі протестів проти заморозки євроінтеграції країни.

Барсе тоді заявив, що планує відвідати країну найближчим часом.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".