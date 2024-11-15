Премьер Хорватии уволил министра, арестованного по подозрению в коррупции

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уволил министра здравоохранения Вили Бероша после того, как в пятницу утром полиция провела обыск в его доме с целью расследования коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Jutarnji List.

Пленкович заявил, что теперь уже бывшего министра арестовали.

"Бывший министр Вили Берош был арестован сегодня утром в рамках операции USKOK, о чем меня проинформировал генеральный прокурор государства. Очевидно, что речь идет о коррупционных преступлениях, и я и правительство поддерживаем органы уголовного преследования.

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Министр Берош был освобожден от своих обязанностей, а новым министром стала доктор Ирена Хрстич. Я возмущен тем, что кто-то в Министерстве здравоохранения использовал свое положение для личной выгоды", – сказал Пленкович.

Хорватское Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (USKOK) ранее заявило, что проводит аресты нескольких лиц, в том числе высокопоставленного чиновника, которых подозревают в совершении коррупционных действий на основании своих расследований.

USKOK не назвало имен чиновников, но сообщило, что рейды были проведены в столице Загребе и адриатическом городе Скрадин.

"После допроса подозреваемых USKOK примет решение о дальнейших действиях", – говорится в заявлении.

Европейская прокуратура в Загребе в отдельном заявлении сообщила, что начала расследование против восьми человек, включая министра здравоохранения и директоров двух больниц в Загребе, а также двух компаний по подозрению в получении и даче взяток, злоупотреблении служебным положением и полномочиями и отмывании денег.

Напомним, в Польше будут судить экс-заместителя министра энергетики за коррупцию.

А в Молдове из-за коррупционного скандала подал в отставку глава Таможенной службы.