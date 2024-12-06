Второй тур президентских выборов в Румынии: стартовало голосование за рубежом

Во втором туре президентских выборов в Румынии началось голосование на зарубежных участках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Для граждан Румынии, проживающих за рубежом, было организовано 950 избирательных участков. Они также имели возможность проголосовать по почте.

Больше всего заявок на голосование было зарегистрировано в Нидерландах – 1 653; в Великобритании – 1 107; в Германии – 732; в Италии – 478; во Франции – 471; в Бельгии – 436; в Испании – 409.

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Напомним, Конституционный суд Румынии в понедельник, 2 декабря, признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный кандидат Кэлин Джорджеску.

Таким образом, 8 декабря в Румынии состоится второй тур выборов президента, где будут соревноваться Кэлин Джорджеску и проевропейская кандидатка Элена Ласкони.

На этой неделе Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.

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