Президенты государств Балтии и Польши вместе обратились к властям Грузии

Президенты балтийских государств и Польши выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку европейским стремлениям грузинского народа и призвали власти прекратить применение силы против протестующих.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали пресс-службы лидеров.

Президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда выступили с совместным заявлением по Грузии после встречи в Клайпеде.

Лидеры выразили удивление решением правящей партии "Грузинская мечта" поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС, и подтвердили поддержку европейских стремлений грузинского народа.

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Они призвали к независимому международному расследованию проблем на последних парламентских выборах, а также поддержали призыв Европарламента о повторном проведении выборов в Грузии.

"Строжайше осуждаем применение силы против грузинского народа и произвольное задержание людей, которые реализуют свои права. Призываем грузинские власти немедленно прекратить эти насильственные действия и соблюдать фундаментальные свободы собрания и выражения мнений, как это предусмотрено международными обязательствами Грузии", – отмечают они.

Также президенты призвали обеспечить расследование всех случаев применения силы и привлечения виновных к ответственности.

Также сообщалось, что балтийские президенты думают над совместным визитом в Грузию позже в этом месяце и хотят пригласить также Анджея Дуду.

В Грузии, как известно, з 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции, и что власти рассчитывают на вступление Грузии в ЕС до 2030 года.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции". Также советуем ознакомиться со взглядом на протесты из Тбилиси.