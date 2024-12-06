Еврокомиссар призывает к "большому взрыву" в оборонной политике ЕС

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС нуждается в "большом взрыве" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы быть готовым к угрозе со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью AFP.

Кубилюс указал на оценки европейских разведывательных служб, согласно которым Россия может быть готова к военной агрессии против ЕС или стран-членов НАТО до 2030 года.

"Мы должны перейти от того, что некоторые называют постепенным улучшением наших оборонных возможностей, к какому-то подходу "большого взрыва". Вопрос в том, есть ли у нас достаточно политической воли, чтобы защитить себя?" – отметил он.

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По словам еврокомиссара, Европа нуждается в быстром вливании огромных средств в оборону – 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, – долгосрочных контрактов с промышленностью и совместного финансирования оборонных заказов.

"Я вижу необходимость тратить больше на оборону не из-за Трампа, а из-за Путина. Иногда я думаю, что было бы хорошо, если бы мы тратили столько времени, сколько тратим сейчас на обсуждение Трампа, на обсуждение наших оборонных планов", – отметил Кубилюс.

Напомним, Андрюс Кубилюс, известный как один из "друзей Украины", стал первым отдельным еврокомиссаром по вопросам обороны. Ранее эту сферу ответственности объединяли с должностью главного дипломата ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что новый состав ЕК в течение первых 100 дней работы подготовит доклад о будущем европейской обороны.

Кубилюс ранее заявлял, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии, и объяснял, почему важно интегрировать украинский ВПК в европейский.