Будущий еврокомиссар по обороне объяснил, почему важно интегрировать украинский ВПК в европейский

Номинированный на пост комиссара Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что опыт прямых инвестиций европейских стран в военное производство в Украине должен быть использован для предоставления Украине необходимой военной помощи и для быстрой интеграции ВПК в оборонную промышленность ЕС.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

Кубилюс рассказал, что на будущей должности еврокомиссара он будет отвечать за имплементацию "Программы европейской оборонной промышленности".

По его словам, регуляторные правила этой программы сейчас проходят рассмотрение в Европейском парламенте и Совете ЕС.

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"Эта программа не только о том, как в дальнейшем развивать европейскую оборонную промышленность и создать новые инструменты, но и о том, как ускорить интеграцию украинской оборонной промышленности с европейской", – поделился он.

Будущий еврокомиссар акцентировал, что это будет выгодным для обеих сторон, позволит странам-членам тратить деньги, выделенные для военной помощи Украине, в самой Украине.

Также он отметил опыт Дании, которая начала прямо инвестировать в оборонное производство на украинских предприятиях.

"Дания показала очень хороший пример, которому будут следовать другие страны. Именно так мы можем заказывать оборонное оборудование такого же качества, но дешевле по цене", – добавил он.

При этом, по его оценке, украинский ВПК имеет достижения, в частности, современное военное ноу-хау в производстве дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые прямо связаны с опытом боевых действий, и должны учитываться европейскими партнерами.

Отметим, Кубилюс также считает, что Европа должна быть готовой к любой военной агрессии.

Напомним, в начале октября писали, что Дания планирует создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.