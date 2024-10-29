Будущий еврокомиссар по обороне будет готовить ЕС к "самому экстремальному военному развитию"

Номинированный на пост комиссара Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии – и этой подготовкой он будет заниматься на посту.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

Кубилюс акцентировал на том, что Россия, которая начала неспровоцированную захватническую войну против Украины, перенаправляет собственную экономику на военные рельсы. Это обстоятельство требует консолидации усилий и политической инициативы от европейского сообщества.

"Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара. – Ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии", – заявил он.

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По словам будущего еврокомиссара, это требует четкой оценки, какие ресурсы имеются у ЕС для защиты.

По его мнению, сейчас Европе нужно делать больше шагов для увеличения оборонного производства.

"Мы сделали определенные шаги, увеличили оборонное производство, но нам нужно делать больше, поскольку подобные проблемы существуют и в других секторах оборонной промышленности. Именно поэтому моя ответственность и мой портфель будут в значительной степени связаны с решением именно этих проблем", – сказал Кубилюс.

Также, отвечая на вопрос, считает ли он войну неизбежной угрозой в будущем, Кубилюс отметил, что главной составляющей его мандата на посту еврокомиссара будет консолидация усилий стран-членов ЕС для того, чтобы предотвратить такую угрозу.

Ранее Кубилюс призвал страны ЕС накопить минимальный уровень боеприпасов и других запасов.

Он также высказал мнение, что ЕС должен наращивать свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией в будущем.