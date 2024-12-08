Боеприпасы, дроны, запчасти: США объявили пакет помощи на $988 млн

Министерство обороны США 7 декабря объявило о новом значительном пакете помощи по безопасности Украине на почти миллиард американских долларов.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи стоимостью $988 миллионов включает боеприпасы для HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Этот пакет "призван обеспечить Украину инструментами, необходимыми, чтобы она взяла верх в борьбе с российской агрессией", говорится в сообщении Пентагона.

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Помощь выделяют в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Это уже двадцать второй пакет USAI от администрации Байдена.

Сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал передачу Украине сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники до середины января.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.