Боєприпаси, дрони, запчастини: США оголосили пакет допомоги на $988 млн

Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, пише "Європейська правда".

Пакет допомоги вартістю $988 мільйонів включає боєприпаси для HIMARS, безпілотники, обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Цей пакет "покликаний забезпечити Україну інструментами, необхідними аби вона взяла гору у боротьбі з російською агресією", йдеться у повідомленні Пентагону.

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Допомогу виділяють у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Це вже двадцять другий пакет USAI від адміністрації Байдена.

Нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.