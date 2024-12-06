ЗМІ: Салліван пообіцяв Україні сотні тисяч снарядів і тисячі ракет до середини січня

Білий дім розробив стратегію посилення військової позиції України, яка передбачає "лавиноподібне" надання військової допомоги та запровадження нових масштабних санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у брифінгу представника Ради національної безпеки, яким поділилися із The Guardian.

У четвер радник із національної безпеки Джейк Салліван понад годину зустрічався з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Як зазначено, під час зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.

Реклама:

США також обіцяють підтримати Україну у вирішенні проблеми з кадрами, пропонуючи навчати нові війська на об'єктах за межами української території.

Крім того, найближчими тижнями США запровадять низку нових санкцій проти РФ.

Усе це робиться для того, щоб ускладнити можливості Росії з підтримання воєнних дій і посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання, зазначає видання.

Минулого тижня стало відомо, що чинний американський президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.

Водночас нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.

Однак нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації Байдена з додатковими 24 млрд доларів на допомогу Україні.