США "внимательно следят" за событиями в Сирии, где повстанцы взяли Дамаск

Президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии, где повстанцы объявили об освобождении столицы – города Дамаск.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Представитель подчеркнул, что президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами".

Сирийские повстанцы 8 декабря утром объявили столицу Дамаск свободной от режима Башара Асада, после того, как вошли в Дамаск при слабом сопротивлении правительственных сил. Бойцов повстанческих сил можно было увидеть на территории сирийского президентского дворца.

Реклама:

В свою очередь, один американский чиновник сказал CNN, что происходящее в Сирии является крахом иранских махинаций на Ближнем Востоке: "Хезболла" и ХАМАС были уничтожены, а теперь и режим Асада пал.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты не должны участвовать в конфликте в Сирии.

Также, по словам Трампа, если Россия будет вытеснена из Сирии, это "на самом деле может быть лучшим, что может с ней произойти".

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.