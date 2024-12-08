США "уважно стежать" за подіями в Сирії, де повстанці взяли Дамаск

Президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій у Сирії, де повстанці оголосили про звільнення столиці – міста Дамаск.

Про заявив речник Ради національної безпеки Шон Саветт у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Речник наголосив, що президент Байден і його команда уважно стежать за надзвичайними подіями в Сирії і підтримують постійний зв'язок з регіональними партнерами".

Сирійські повстанці 8 грудня вранці оголосили столицю Дамаск вільною від режиму Башара Асада, після того, як увійшли в Дамаск за слабкого опору урядових сил. Бійців повстанських сил можна було побачити на території сирійського президентського палацу.

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Своєю чергою, один американський посадовець сказав CNN, що те, що відбувається у Сирії, є крахом іранських махінацій на Близькому Сході: "Хезболла" і ХАМАС були знищені, а тепер і режим Асада впав.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Сполучені Штати не повинні брати участь у конфлікті в Сирії.

Також, за словами Трампа, якщо Росія буде витіснена з Сирії, це "насправді може бути найкращим, що може з нею статися".

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.