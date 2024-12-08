Салливан: тревожные колокола российской экономики бьют все сильнее

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан оценил состояние российской экономики в последние недели, отметив, что ее "тревожные колокола" начали бить громче.

Об этом он сказал во время общения в рамках Форум национальной обороны фонда Рейгана, пишет "Европейская правда".

Салливан отметил, что в последнее время президент Байден поручил ему усилить военную поддержку Украины, а также – усилить давление на Россию.

"И если вы взглянете на российскую экономику теперь, в последние недели, вы увидите, что тревожные колокола начинают бить гораздо сильнее. Россия действительно отдала под залог свое экономическое будущее", – сказал Салливан.

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По его словам, военная поддержка Киева и экономическое давление станут теми инструментами, которые можно будет применить на будущих мирных переговорах, которые бы обеспечили Украине будущее суверенного и независимого государства.

"Я не могу точно спрогнозировать, как завершится война, так же я не могу диктовать ни президенту Зеленскому, ни украинцам, как она должна закончиться", – добавил также Салливан.

На днях Джейк Салливан пообещал передачу Украине сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники до середины января.

Министерство обороны США 7 декабря объявило о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на почти миллиард американских долларов.