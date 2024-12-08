Туск: После Сирии мир должен осознать возможность победить Россию

Глава польского правительства Дональд Туск связал падение сирийского режима с возможностью победить Россию и ее союзников.

Об этом Туск написал в воскресенье в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Публикация Туска стала его первым комментарием на беспрецедентные события в Сирии, которые привели к свержению режима Башара Асада.

"События в Сирии в очередной раз заставили мир осознать, или, по крайней мере, они должны были бы, что даже самый жестокий режим может упасть, и что Россия и ее союзники могут быть побеждены", – написал польский премьер.

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Повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления правителя Башара Асада. Асад, по сообщениям, покинул страну.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис также считает, что события в Сирии свидетельствуют о возможности победить Россию в Украине.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что видит в нем слабость России и Ирана.

Премьер Чехии Петр Фиала считает, что ставка сирийского диктатора Башара Асада на Россию провалилась.