Фон дер Ляйен видит возможности и риски после падения режима Асада

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что падение режима Башара Асада в Сирии открывает возможности во всем регионе Ближнего Востока, но содержит и риски.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен констатировала, что жестокая диктатура Асада упала, и это историческое изменение в регионе открывает возможности, "но не лишена рисков".

"Европа готова поддержать защиту национального единства и восстановление сирийского государства, которое будет защищать все меньшинства", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

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Она добавила, что комиссия сотрудничает с европейскими и региональными лидерами и следит за развитием событий.

Повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления правителя Башара Асада. Асад, по сообщениям, покинул страну.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что видит в нем слабость России и Ирана.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец-то свергнуто.