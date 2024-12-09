У румына, оплатившего кампанию ультраправого кандидата в TikTok, конфисковали 7 млн долларов

У румынского гражданина Богдана Пещира, с учетной записи которого осуществлялась оплата за кампанию в TikTok в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску, во время обысков конфисковали 7 млн долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Agerpres, цитируя должностных лиц генпрокуратуры Румынии.

В результате субботних обысков на трех объектах Богдана Пещира в Брашове изъяли несколько компьютеров и носителей информации. Через них следователи обнаружили на счету Пещира 7 млн долларов США и конфисковали их.

После взятия показаний Пещира решили не оставлять под стражей и не применили к нему никаких других мер пресечения.

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Напомним, Богдан Пещир и его аккаунт 'bogpr' в TikTok фигурируют в обнародованных спецслужбой документах о том, как осуществлялась масштабная кампания в TikTok в пользу одиозного ультраправого кандидата Келина Джорджеску.

С этой учетной записи, как полагают, осуществлялось финансирование кампании в пользу Джорджеску. Сам кандидат официально зарегистрировал нулевые расходы на кампанию.

Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура голосования и решил, что весь избирательный процесс должен начаться заново.

Джорджеску несмотря на отмененное голосование в воскресенье пришел на свой участок и заявил, что решение КС является "фатальным для демократии".