В Румынии прошли обыски в связи с финансированием одного из кандидатов в президенты

Румынские следователи в субботу провели обыски в нескольких домах, расследуя незаконное финансирование избирательной кампании одного из кандидатов в президенты, на следующий день после того, как Конституционный суд аннулировал результаты голосования после обвинений во вмешательстве России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пятничное решение было принято после того, как рассекреченные документы показали, что избирательный процесс был испорчен из-за манипуляций с голосами, нарушений во время избирательной кампании и непрозрачного финансирования.

Прокуратура сообщила, что в субботу в центральном городе Брашов состоялись три обыска.

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Они не назвали кандидата, чья кампания расследуется, но рассекреченные документы касаются кампании Келина Джорджеску – ультраправого, пророссийского критика НАТО, который неожиданно одержал победу в первом туре голосования 24 ноября.

"Обыски направлены на возможную причастность лица к незаконному финансированию избирательной кампании кандидата в президенты Румынии путем использования денежных сумм... (которые) могли быть получены от совершения преступлений, а затем были вовлечены в процесс отмывания денег", – говорится в заявлении прокуратуры.

В одном из рассекреченных документов румынская разведка сообщила, что Джорджеску, который хочет прекратить поддержку Украины, массово продвигался на платформе социальных сетей TikTok через скоординированные аккаунты, алгоритмы рекомендаций и платное продвижение.

В пятницу Джорджеску заявил, что решение суда об аннулировании выборов является "государственным переворотом". Он призвал избирательные органы проигнорировать это решение. Он задекларировал нулевые расходы на предвыборную кампанию.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.