Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску появился в воскресенье на участке, где он должен был голосовать, и заявил, что решение Конституционного суда об отмене голосования является фатальным для демократии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi.24.

Суд отменил текущие президентские выборы после обвинений во вмешательстве России и в пятницу постановил, что весь процесс, который должен был завершиться 8 декабря в воскресенье, должен быть проведен повторно.

В воскресенье утром Джорджеску встретил толпу сторонников и журналистов возле школы, где он должен был отдать свой голос.

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"Мы продолжим демократическим путем", – сказал он, обращаясь к собравшимся на английском языке. "Я очень четко прошу о мире, обо всем, что нам нужно, чтобы восстановить нашу демократию, потому что демократия была отменена судом".

"Я здесь во имя демократии, и всегда буду. Это просто символ, я никого ни к чему не призываю, это просто минута молчания. Как вы знаете, сегодня должен был состояться второй тур президентских выборов. Это голосование было отменено, но, в принципе, отмена демократии не отменяет самой нашей свободы. Мы продолжим, таким же мирным и демократическим путем, отвоевывать то, что мы завоевали трудом и жертвами", – сказал Джорджеску.

В воскресном втором туре Джорджеску должен был сойтись с лидером центристских сил, сторонницей Европейского Союза Еленой Ласкони.

Если бы Джорджеску победил на президентских выборах, это перевернуло бы прозападную политику Румынии. Джорджеску хочет прекратить румынскую поддержку Украины.

В пятницу Джорджеску заявил, что решение суда об аннулировании выборов является "государственным переворотом".

6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания аннулировал результаты первого тура голосования за следующего президента.

Это произошло после того, как были рассекречены документы, согласно которым кампания Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.