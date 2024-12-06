Президент Румынии рассказал, как долго будет оставаться на посту

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что останется на посту до выборов нового президента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В заявлении для прессы после объявления Конституционным судом отмены первого тура президентских выборов Клаус Йоханнис заявил, что решение суда было принято после того, как документы, проанализированные на заседании Высшего совета нацбезопасности, показали, что иностранное государство было привлечено и повлияло на избирательный процесс в пользу кандидата Келина Джорджеску.

"Конституционный суд принял решение отменить президентские выборы, которые состоялись недавно. Это решение является обязательным для всех, и мы его выполняем. Это беспрецедентная ситуация", – сказал он.

Реклама:

"Высший совет нацбезопасности не имеет полномочий на выборах, но сигналы о том, что эта кампания была незаконно поддержана из-за пределов Румынии, привели нас к выводу, что мы имеем дело с вопросом национальной безопасности, и это является темой для совета", – отметил действующий президент.

Затем Йоханнис объяснил, что будет после этого решения: после признания действительными результатов парламентских выборов будет созван новый парламент, а также состоятся консультации с партиями, после чего будет сформировано новое правительство, которое назначит даты новых президентских выборов.

"Вывод: я остаюсь в должности до избрания нового президента. Я не буду премьер-министром, я не хочу им быть, я лишь хочу довести этот мандат до успешного завершения. Я по-прежнему буду работать для Румынии, для румын, я буду работать для демократической, свободной, современной, безопасной, европейской Румынии.

Румыния является стабильной, безопасной и крепкой страной. Я говорю это для экономики, инвесторов, финансовых рынков, я говорю это для ЕС. Румыния есть и остается безопасной, крепкой, проевропейской страной. Я говорю это для НАТО. Румыния остается безопасным, надежным союзником", – заявил Йоханнис.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.