Польские СМИ анонсировали визит Макрона в Варшаву

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит визит в Польшу, связанный с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.

Об этом стало известно польской Gazeta Wyborcza и информагентству PAP, пишет "Европейская правда".

По информации Gazeta Wyborcza из "двух дипломатических источников", Макрон приедет в Варшаву в четверг, 12 декабря, чтобы рассказать о переговорах с Зеленским и Трампом в Париже.

О визите французского президента якобы было договорено во время его встречи с Дональдом Туском в ноябре на саммите Европейского политического сообщества, добавляет газета.

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Агентство PAP подтвердило информацию о визите Макрона в "правительственных и президентских источниках", добавив, что у французского лидера запланированы встречи с Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.

Встреча президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу, 7 декабря, длилась 35 минут.

Зеленский после разговора с Трампом и Макроном сказал, что настаивает на "действенных гарантиях" мира.

А избранный президент США заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны.