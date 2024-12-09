Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и говорит, что "формирует концепцию" для прекращения войны

Избранный президент США Дональд Трамп поделился своими выводами из разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, куда оба ездили на церемонию открытия Нотр-Дама, и заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Post на основе телефонного интервью с Трампом после его поездки в Париж.

Трамп заявил, что говорил с Зеленским о том, как завершить войну, и что он "готов к переговорам".

"Он хочет договариваться о мире. Это нечто новое", – сказал Дональд Трамп.

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"Он хочет договариваться о прекращении огня. Мы не говорили о деталях. Он считает, что уже пора, и Путин должен подумать, что уже пора, потому что он проиграл. Когда вы положили 700 тысяч человек, то уже пора. Это не закончится, пока не договориться о мире", – заявил избранный президент США.

Трамп добавил, что "формулирует концепцию того, как закончить эту бессмысленную войну".

Похожие тезисы он озвучил также в посте в своей соцсети Truth Social, где заявил, что "Украина и Зеленский" хотят соглашения для прекращения боевых действий.

Зеленский после разговора с Трампом и Макроном сказал, что настаивает на "действенных гарантиях" мира.

Напомним, в первом своем интервью после выборов Трамп не исключил возможность уменьшения помощи Украине.