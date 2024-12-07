Встреча Зеленского, Трампа и Макрона длилась 35 минут

Встреча президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом продолжалась 35 минут.

Об этом "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"(Встреча) завершилась. Она длилась около 35 минут", – сказал он.

По его словам, Зеленский, Макрон и Трамп встречались с глазу на глаз, в комнате больше никого не было.

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Заявлений для прессы после встречи, не было, добавил Никифоров.

Французские СМИ перед этим сообщили, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец в 17.30 по местному времени.

Перед этим туда прибыл Трамп.

Лидеры прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама.

Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.