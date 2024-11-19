Испанские монархи вернулись в эпицентр наводнения, где ранее их забросали грязью

Королевская чета Испании впервые вернулась во вторник, 19 ноября, в район, где разъяренные люди забросали их и высших должностных лиц грязью во время их первого визита в зону, пострадавшую от наводнения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP .

Как отметило агентство, король Фелипе VI и королева Летиция посетили город Чива вместе с министром центрального правительства и региональным лидером восточной Валенсии, которого многие граждане обвинили в неспособности справиться с наводнением.

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На этот раз не было никакой грязи, утверждают журналисты, Фелипе и Летиция пожали руки людям в начале своего тура по городку.

🔴 | Felipe VI y doña Letizia recibidos entre aplausos y abrazos en la Comunidad Valenciana tras el altercado ocurrido hace tres semanas.



© RTVE pic.twitter.com/Dn9CHKOw0p – Jose Moreno (@Josemn1_) November 19, 2024

Напомним, члены королевской семьи, премьер-министр Испании и лидер Валенсии попытались посетить пострадавший район на южной окраине Валенсии 3 ноября, всего через несколько дней после наводнения. Но им пришлось прервать поездку, когда разъяренные местные жители забросали их грязью и другими предметами, когда они прибыли в Пайпорты.

#ÚLTIMAHORA | Tensión en la visita de los Reyes a las zonas afectas por la DANA: vecinos tiran barro al paso de la comitiva > https://t.co/dAnG2qb9hP pic.twitter.com/MLulO7tuNX – Informativos Telecinco (@informativost5) November 3, 2024

По последним данным, 214 человек погибли от наводнений на востоке Испании, тысячи домов были разрушены стеной воды и грязи. Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются уже три недели.