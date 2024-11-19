Укр Рус Eng

Испанские монархи вернулись в эпицентр наводнения, где ранее их забросали грязью

Видео
Новости — Вторник, 19 ноября 2024, 14:22 — Уляна Кричковская

Королевская чета Испании впервые вернулась во вторник, 19 ноября, в район, где разъяренные люди забросали их и высших должностных лиц грязью во время их первого визита в зону, пострадавшую от наводнения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отметило агентство, король Фелипе VI и королева Летиция посетили город Чива вместе с министром центрального правительства и региональным лидером восточной Валенсии, которого многие граждане обвинили в неспособности справиться с наводнением.

Реклама:

На этот раз не было никакой грязи, утверждают журналисты, Фелипе и Летиция пожали руки людям в начале своего тура по городку.

Напомним, члены королевской семьи, премьер-министр Испании и лидер Валенсии попытались посетить пострадавший район на южной окраине Валенсии 3 ноября, всего через несколько дней после наводнения. Но им пришлось прервать поездку, когда разъяренные местные жители забросали их грязью и другими предметами, когда они прибыли в Пайпорты.

По последним данным, 214 человек погибли от наводнений на востоке Испании, тысячи домов были разрушены стеной воды и грязи. Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются уже три недели.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания стихийные бедствия инциденты
Реклама: