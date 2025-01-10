Spiegel: Шольц блокирует новый пакет немецкой помощи Украине на миллиарды евро

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не дает согласия на новый большой пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, в правительстве Германии – где скоро пройдут досрочные выборы – уже неделями идет спор о дополнительной военной помощи для Украины.

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Министр иностранных дел Анналена Бербок от "Зеленых" и министр обороны Борис Писториус, который является однопартийцем Шольца из СДПГ, якобы предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать передачу Украине наиболее необходимого вооружения до досрочных выборов 23 февраля.

Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны. В нем говорилось (но неизвестно, была ли немецкая сторона готова предоставить все это) о еще трех батареях IRIS-T и ракетах-перехватчиках для их работы, дополнительных перехватчиках для Patriot, десяти самоходных гаубицах и артиллерийских боеприпасах.

По мнению Писториуса и Бербок, это было бы важным сигналом для Украины, что немецкая помощь не уменьшится.

Замысел министров был таким, чтобы правительство обратилось в бюджетный комитет Бундестага относительно согласования внеплановой расходы (этот механизм уже использовали в прошлом), с аргументом, что все неотложные потребности Украины нельзя было предусмотреть на более давних этапах планирования.

Среди прочего, они указывают на тяжелую ситуацию на восточном фронте, где россиянам удается продвигаться, и неопределенность с дальнейшей американской помощью из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Однако с января работа над подготовкой пакета замерла, поскольку из офиса Шольца поступили сигналы, что он против такой дополнительной траты.

По данным Spiegel, у Шольца объясняют несогласие тем, что не видят критической необходимости в этом пакете и считают, что уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время, а также не хотят "ставить перед фактом" новое правительство страны, которое сформируют весной.

Предварительный бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд евро на военную помощь, а также рассчитывают, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7, который финансируют с использованием доходов от замороженных российских активов.

Без согласия Шольца утвердить новый пакет помощи невозможно. В СДПГ непублично говорят, что реальные мотивы канцлера связаны с выборами – Шольц опасается, что этот шаг не понравится части избирателей, которые еще колеблются с голосом за СДПГ. В то же время "Зеленые", наоборот, рассчитывают получить политические баллы на том, что выступают за увеличение оборонных расходов и активную поддержку Украины.

В обоих министерствах не захотели официально комментировать эту информацию.

Напомним, в конце декабря 2024 года Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot.