Вице-канцлер Германии призвал значительно увеличить расходы на оборону

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал значительно увеличить расходы на оборону страны.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Габек считает, что угроза, которую российская агрессия представляет для НАТО, означает, что целевой показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП недостаточен.

"Мы должны тратить почти вдвое больше на нашу оборону, чтобы Путин не решился на нас напасть. Мы должны обеспечить мир и предотвратить дальнейшую войну", – убежден вице-канцлер.

Реклама:

По словам Хабека, он согласен с некоторыми экспертными прогнозами, которые призывают Германию тратить 3,5% ВВП на оборону в ближайшие годы.

Политик, который в прошлом отказался проходить обязательную военную службу в тогдашней Западной Германии, также сказал, что сейчас принял бы другое решение на фоне войны в Украине, которую развязала Россия.

"Сегодня у меня уже не было бы моральных аргументов для отказа. Такой агрессор, как Путин, хладнокровно использует слабость", – резюмировал он.

Летом министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года. В то же время канцлер Олаф Шольц заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить втягивания Германии в войну.