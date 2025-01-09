Германия предоставит Украине дополнительные ракеты к IRIS-T

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о планах передать Украине в ближайшее время ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом он сказал на авиабазе "Рамштайн" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Изначально эти боеприпасы предназначались для Бундесвера, но теперь их отправят с производства непосредственно в Украину.

"Мы сначала поставляем их Украине, прежде чем пополнять наши запасы", – отметил Писториус.

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В сообщении немецкого Министерства обороны указано, что Украине предоставят почти 50 ракет для систем IRIS-T.

В начале сентября канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девяти – малой (SLS).

В декабре Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли, в частности, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM/SLS.