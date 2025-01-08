В Австрии консерваторы хотят от ультраправых, формирующих правительство, заверений по РФ

Глава Австрийской народной партии Кристиан Штокер заявил, что во время переговоров о коалиции с ультраправой Партией свободы будет просить заверений, что они хотят сохранить Австрию свободной от российского вмешательства.

Заявление Штокера цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции в среду, 8 января, временный лидер Народной партии согласился вступить в коалиционные переговоры с ультраправыми, но выдвинул собственные требования.

"Мы не хотим никакой зависимости (Австрии. – Ред.), особенно от Российской Федерации. Необходимо дать честный ответ (на переговорах. – Ред.) о том, с кем мы – со свободным миром или с диктатурами", – добавил он.

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Также, по словам Штокера, Австрийской партии свободы нужно дать "честный ответ на вопрос, ставим ли мы государство в целом выше партийных интересов".

Партия свободы – союзник партии "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана – выступает против помощи Украине со стороны Европейского Союза и осуждает санкции против Москвы как контрпродуктивные.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Кикль накануне, говоря о формировании правительственной коалиции, заявил, что "протягивает руку" Австрийской народной партии.

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