Маск и лидер немецких ультраправых поговорили о "левачестве" на Х

Во время разговора на платформе X (Twitter) владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск и лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В начале аудиострима Маск – который ошибочно произнес фамилию своей собеседницы как "Видль" – назвал ее "ведущим, по его мнению, кандидатом на должность руководителя Германии".

В течение разговора Маск и Вайдель говорили о разных темах – от солнечной энергетики до немецкой бюрократической волокиты в бизнесе.

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В частности, лидер "АдН" спросила американского миллиардера, понимает ли он обременительность правил ведения бизнеса в Германии, на что Маск рассказал, как был вынужден подавать заявку на 25 тысяч страниц.

Также собеседники поговорили о "левацкой" системе образования в Германии, пишет Politico.

"В нашей образовательной системе существует сумасшедшая, безумная, социалистическая, левая повестка дня. Молодые люди ничего не учат в школе, университете. Они просто изучают гендерные исследования", – заявила Вайдель.

На это Маск ответил: "Похоже на то, что вирус левачества очень тяжело инфицировал Германию".

Алиса Вайдель является сопредседателем "Альтернативы для Германии" и ее кандидатом в канцлеры на досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля.

Илон Маск ранее публично поддержал "АдН" и заявил, что только она "может спасти Германию".

В Европейской комиссии ранее сказали, что проанализируют онлайн-разговор миллиардера и немецкого политика на соответствие законодательству ЕС.

Подробно о том, кто такая Алиса Вайдель, с которой поговорил Маск, читайте в статье: Мать, лесбиянка и "подруга Путина".