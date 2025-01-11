Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала, что в случае ее прихода к власти работа газопровода "Северный поток" будет возобновлена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NTV.

В субботу на партийной конференции в восточногерманском городе Риза "АдГ" впервые в истории выбрала своего кандидата в канцлеры, которой стала Алиса Вайдель.

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В своей речи после избрания Вайдель заявила, что правительство при её участии "снесёт все ветровые турбины" в Германии и, "конечно же, вернёт в работу работоспособные атомные электростанции".

Она также очертила свои планы относительно мероприятий, которые она реализует в течение первых 100 дней после прихода к власти.

В частности, она пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток", проходящий по дну Балтийского моря.

"Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, вы можете на это рассчитывать", – сказала Вайдель.

Напомним, в сентябре 2022 года трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", построенные для транспортировки российского газа в Европу, были серьезно повреждены в результате взрывов. Никто до сих пор не взял на себя ответственность за эти взрывы.

Партия "Альтернатива для Германии" является одной из самых пророссийских в стране. На досрочных парламентских выборах 23 февраля ей прогнозируют второе место, однако она не имеет шансов войти в правительство, поскольку все другие партии отказываются сотрудничать с ней.

За полтора месяца до досрочных выборов "Альтернатива для Германии" демонстрирует рост рейтингов.

Подробно о том, кто такая Алиса Вайдель, читайте в статье: Мать, лесбиянка и "подруга Путина".