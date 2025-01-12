В результате взрыва в чешском ресторане шесть человек погибли

В результате взрыва пропан-бутанового баллона в ресторане в чешском городе Мост погибли шесть человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чешскую пожарно-спасательная служба, передает "Европейская правда".

Как отмечается, взрыв произошел поздно вечером в субботу, 11 января. Тогда восемь человек получили ранения, шестеро погибли, а еще 30 эвакуировали из ресторана и близлежащих зданий.

"Согласно первичной информации от свидетелей, перевернулся обогреватель, что вызвало пожар", – сообщили в пожарной службе.

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Фото: Х

1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb – Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025

Министр внутренних дел Вит Ракузан сообщил чешским СМИ, что причиной пожара, вероятно, стало опрокидывание пропан-бутанового обогревателя в палисаднике ресторана.

Пожарная бригада сообщила, что спасла одного серьезно раненого посетителя ресторана, который оказался в ловушке в ванной комнате.

В начале декабря в районе квартала Тарвекамп на севере Гааги в результате мощного взрыва в жилом доме погибли шесть человек, а от взрывной волны пострадали близлежащие дома.

А в середине месяца в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Зноймо на юге Чехии пострадали восемь человек.