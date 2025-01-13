Укр Рус Eng

На войне против России погиб еще один грузинский боец

Новости — Понедельник, 13 января 2025, 10:50 — Уляна Кричковская

На российско-украинской войне погиб грузинский боец – Каха Тилидзе.

Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на информацию от Министерства иностранных дел Грузии, передает "Европейская правда".

Сначала эту информацию распространили в соцсетях родственники и боевые побратимы Тилидзе. О смерти мужчины сообщили, в частности, доброволец Вано Надирадзе и лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава.

Информацию о гибели бойца грузинской службе Радио Свобода подтвердили в МИД Грузии.

Реклама:
Фото: Facebook
Фото: Facebook

Где именно и при каких обстоятельствах погиб грузинский боец – неизвестно.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.

Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.

Сообщали также о гибели грузинского бойца Бадри Кварацхелии в ходе боевых действий в Курской области.

10 января информировали, что в ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Грузия
Реклама: