Повлияет ли президентская кампания в Польше на отношения с Украиной

18 мая в Польше состоится первый тур президентских выборов.

Все указывает на то, что результат выборов решит противостояние между двумя основными кандидатами: Рафалом Тшасковским, которого поддерживает политсила премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция", и Каролем Навроцким, которого называют "гражданским кандидатом", однако де-факто он был выдвинут и поддержан оппозиционной партией "Право и справедливость" (ПиС).

О том, станет ли "украинская тема", а особенно сложные исторические вопросы, важной частью президентской кампании в Польше, читайте в статье президента Фундации Стефана Батория (Варшава) Эдвина Бендика Польша в избирательной лихорадке: пострадают ли отношения с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

Рафал Тшасковский является мэром Варшавы, а Кароль Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти – институцию, ответственную за политику памяти в Польше.

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И именно последний недавно заявил в интервью, что не видит присутствия Украины в Евросоюзе и НАТО, назвав причиной этого исторические разногласия и ответственность за трагедию на Волыни.

На это заявление оперативно отреагировал премьер-министр Дональд Туск – он спросил главу "ПиС" Ярослава Качиньского, поддерживает ли он позицию своего протеже. Также быстро отреагировало и украинское Министерство иностранных дел.

И конечно, этот скандал не остался без внимания российских СМИ.

Однако у Кароля Навроцкого нет шансов выиграть президентство или даже получить хороший результат, который бы позволил ему выйти во второй тур, если во время кампании его будут отождествлять только с его достижениями на сегодня.

Темой президентских выборов является не история, а Польша и ее будущее, в котором необходимо убедить большинство поляков.

Для многих из них история важна, а вопрос памяти о Волынской трагедии является одной из тем, которые объединяют польское общество за пределами политических расколов – об этом я уже писал для "ЕвроПравды". Но не этот вопрос будет решающим для завоевания электората.

На кону стоит завоевание более радикального электората партии "Конфедерация" в возможном втором туре. Поэтому риторика кандидата от партии "Право и справедливость" включает не только Волынь и Украину, но и закон об абортах и видение антиабортной политики, которое является более строгим, чем то, что недавно представил Ярослав Качиньский.

Бесспорно, важнейшим вопросом для польского общества сегодня является безопасность. Именно поэтому Рафал Тшасковский во время декабрьского съезда в Гливице уверял, что не допустит войны.

Поляков волнует не только безопасность в военном измерении, для них чрезвычайно важным является вопрос материального и социального обеспечения.

Поэтому даже сейчас предметом публичных дискуссий и политических споров являются такие вопросы, как цены на продукты питания и то, когда они были выше – при предшественниках из партии "Право и справедливость" или сейчас – при премьерстве Дональда Туска?

Итак, в каталоге важнейших тем, которые будут формировать президентскую кампанию, Украина не будет занимать отдельного места.

Разве что произойдет подобный инцидент, как в августе прошлого года, когда тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал повод для нагнетания отношений.

Поэтому о том, появятся ли в президентской кампании украинские темы, вредя или укрепляя отношения, и в какой степени, следует спрашивать не только в Польше, но и в Украине.

Хорошей возможностью для обсуждения этих тем станет 17-й форум "Украина – Польша", организованный 17 и 18 января в Киеве Международным фондом "Возрождение" и Фондом Стефана Батория.

Подробнее – в материале Эдвина Бендика Польша в избирательной лихорадке: пострадают ли отношения с Украиной.