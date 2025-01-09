МЗС засудило "конʼюнктурні міркування" кандидата в президенти Польщі про Україну

Міністерство закордонних справ відкинуло заяви кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького, який сказав, що не бачить Україну членом НАТО та ЄС через невирішені історичні питання.

Про це йдеться в заяві МЗС, опублікованій у четвер, 9 січня, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".

"Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості", – додали там.

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МЗС нагадало, що між Києвом та Варшавою ведеться діалог стосовно питань історичного минулого, тоді як заяви Навроцького "викликали аплодисменти в Кремлі".

"Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки", – підсумували у відомстві.

Раніше Кароль Навроцький, якого як кандидата в президенти Польщі підтримує колишня партія влади "Право і справедливість", сказав, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО".

"Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – заявив Навроцький, маючи на увазі суперечки щодо подій на Волині у 1940-х роках.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Більше про останнє рішення України щодо проблеми, яка отруювала відносини з Польщею, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".